Gemeinsam wandern

Biedenkopf Der OHGV Biedenkopf unternimmt eine Wanderung von Dexbach nach Biedenkopf. Am Sonntag, 26. August, starten die Teilnehmer um 13.30 Uhr am Marktplatz Biedenkopf. Zunächst macht die Gruppe einen Abstecher zur Wacholderheide von Dexbach. Zum Abschluss der Tour in Biedenkopf wird dann beim zweiten Vereinsvorsitzenden Pizza gegessen.