Gemeinsame Sache machen

Ausstellung „Nebeneinanderstellung unterschiedlicher Religionen“ im „House of Parliament“ in der Langgasse 14.

Sonntag, 23. September, von 12 bis 16 Uhr: Geo-Schatzsuche „Auf den Spuren Martin Luthers und der Reformation in Weilburg“, Treffpunkt ist an der Schlosskirche in Weilburg, organisiert vom Geschichtsverein Weilburg, der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ und der ev. Kirchengemeinde Weilburg.

Montag, 24. September, von 16 bis 18 Uhr: Spiele und Abenteuer im Wald, Treff Parkplatz Jugendherberge.

Montag, 24. September, ab 19.30 Uhr: Vorführung des Films „Neben den Gleisen“ im Kino Delphi. Eintritt frei.

Dienstag Lesung zu Unterschieden, über das Miteinander, Unterschiede, Toleranz und Gewalt

Dienstag, 25. September, ab 19.30 Uhr: Lesung zu kulturellen Unterschieden, über das Miteinander, Unterschiede, Toleranz und Gewalt, Lesung für Erwachsene im Bistro „Cozy“ in der Neugasse 4.

Mittwoch, 26. September, von 15 bis 17 Uhr: Café International mit Café und Kuchen und gemeinsamen Aktionen für Groß und Klein im „Treffpunkt“ in der Schwanengasse 3.

Mittwoch, 26. September, ab 16 Uhr: Lesung für Kinder zum Thema „Interkulturelles Märchen“ in der Stadtbücherei.

Donnerstag, 27. September, von 14 bis 18 Uhr: „NaSch“ – Nachbarschaft leben und Integrationsbüro Weilburg: Internationaler Spielenachmittag im Treffpunkt Schwanengasse.

Donnerstag, 27. September, ab 16.30 Uhr: Stadtführungen in Türkisch und Russisch, Treffpunkt am Brunnen auf dem Marktplatz.

Freitag, 28. September, ab 16 Uhr: Fotoworkshop „Wir fotografieren uns gegenseitig“ im Treffpunkt in der Schwanengasse 3.

Freitag, 28. September, ab 16.30 Uhr: Stadtführungen in Englisch. Treffpunkt am Brunnen auf dem Marktplatz, Veranstalter: Kur- und Verkehrsverein Weilburg.

Samstag, 29. September, ab 14 Uhr: Musikfestival mit Auftritten afrikanischer Bands im Bürgerhaus in Waldhausen, Eintritt frei.

Klara Franz, Mitglied des Ausländerbeirats der Stadt Weilburg, ist Ansprechpartnerin und jeden Freitag zwischen 17 und 19 Uhr im „House of Parliament“ in der Langgasse 14 in Weilburg anzutreffen. Kontakt ist auch unter (01 72) 6 46 07 28 und per E-Mail an klara.franz(at)freenet.de und an auslaenderbeirat(at)weilburg.de möglich. (red)