Gemeinschaftshaus in Günterod mit Leben füllen

In einer Informationsveranstaltung zu dem Projekt „Bürgertreff-Dorfladen“ Günterod stellte Sonja Kunze vom Planungsbüro akp die Auswertung der Fragebogenaktion und die wirtschaftlichen Perspektiven vor. Zudem berichteten Lothar Biek und Astrid Schneider-Hartmann als Vorstandsmitglieder des Fördervereins „Backhaus“ Großaltenstädten über ihre Einrichtung Dorfladen und –café.

Annähernd 40 Bürger kamen ins Dorfgemeinschaftshaus von Günterod, um über die Zukunft ihres Ortsmittelpunktes zu sprechen, Es sei das Dorfgemeinschaftshaus und kein anderes Gebäude, das nach seiner Meinung sinnvoll und dabei multifunktional für die Zukunft und langfristige Nutzung ausgerichtet werden müsse, so Schweitzer. Die erste Phase der Planungen sei nun angelaufen und das Projekt sei noch nicht in Stein gemeißelt.

Arbeitskreissprecher Klaus Schröder sprach die stattgefundene Fragebogenaktion an. Er nehme aus den Gesprächen mit den Bürgern mit, dass ein kleines bisschen Infrastruktur dem Dorf und der Gemeinschaft gut tun würde.

Sonja Kunze vom Planungsbüro akp stellte dann das Ergebnis der Befragung vor. 194 von 400 verteilten Fragebogen seien abgegeben und ausgewertet worden. Gefragt bei der Einrichtung eines Dorfladens seien Backwaren, Gemüse, Molkereiprodukte, Wurst- und Fleischwaren und regionale Produkte. Für ein Dorfcafé hätte sich besonders die Personengruppe der 55 – bis 69-Jährigen ausgesprochen. Auch eine Bargeldausgabe und ein Paketdienst seien als Dienstleistungen gewünscht. Bemerkenswert sei, dass 26 Personen sich für ein Mitwirken bereit erklärt hätten. Zielsetzung sei zudem der Dorferhalt, die multifunktionale Nutzung, eine Leseecke, Geselligkeiten und die Einrichtung einer Gaststätte beziehungsweise Cafés.

Neben sehr viel positiver Resonanz gab es aber auch verhaltene Reaktionen der Einwohner zu bestimmten Punkten, so Kunze. Sie habe den Eindruck gewonnen, dass für einen großen Dorfladen die Resonanz nicht groß genug sei. Zudem ging es um die Zuliefermöglichkeiten durch infrage kommende benachbarte Märkte. Die Planerin verwies auch auf Erfahrungen bestehender Einrichtungen in Lich-Eberstadt und Gilserberg-Schönau.

Anhand einer Skizze erläuterte Sonja Kunze die derzeitigen Planungen, die sich auf das Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses beschränken. Der Saal könne mit einer Trennwand versehen werden. Die Bühne böte sich als Dart- und Kickerecke an. Der Eingang würde verlegt und barrierefrei gestaltet. Das derzeitige Foyer könnte zu einem Cafébereich umgebaut werden. Die Toiletten würden verlegt und die Küche mit einer Theke zum Saal hin ausgestattet.

Wo sich derzeit die Toiletten befinden, könnte ein flexibles Verkaufsareal entstehen. Auch die ins Auge gefasste Umgestaltung des Außenbereichs mit der Verlegung der Parkplätze direkt an das Dorfgemeinschaftshaus und einer neuen Straßenführung wurden vorgestellt.

Beamer und Internet kommen bald

Von einer Bürgerin wurde auf das nun fehlende Stuhllager hingewiesen.

Die Kosten für eine solche Investition bezifferte die Planerin auf etwa 105 000 Euro, die mit etwa 40 000 Euro aus Fördergeldern abgedeckt werden könnten. Sonja Kunze teilte mit, dass die Machbarkeitsstudie bis Mitte November dieses Jahres abgeschlossen wird.

Bürgermeister Schweitzer erklärte auf Anfrage mit, dass mit einer Projektumsetzung in zwei bis drei Jahren zu rechnen sei.

Gabi Kuhne äußerte den Wunsch nach einem Beamer und Internet. Der Bürgermeister erklärte, dass eine solche Ausstattung kurzfristig für die Dorfgemeinschaftshäuser vorgesehen sei.

Sehr interessante Ausführungen zu einem solchen Vorhaben gaben die beiden Vorstandsmitglieder Astrid Schneider-Hartmann und Lothar Biek vom Förderverein „Backhaus“ in Großaltenstädten. Beide arbeiten seit 13 Jahren an dem Projekt mit. „Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet und mit Null angefangen“, so Biek. Das Ziel sei es stets gewesen: „Es werden keine Schulden gemacht und nur das investiert, was erwirtschaftet wird. Dies seien in 13 Jahren etwa 30000 Euro gewesen.“ Gut entwickelt habe sich das Dorfcafé auch als beliebter Anlaufpunkt für Gruppen und Geburtstagsfeiern. (hlp)