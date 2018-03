Generalpächter klagt Miete für Standplatz ein

Der Kirschenmarkt 2016 sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Damals hatte sich der Diedenshäuser Schausteller Herbert Kreuser gerichtlich einen Standplatz für seinen Autoscooter erstritten.

Auf dem Marktplatz konnte er das Fahrgeschäft dann aber nicht aufbauen. Dort stand bereits der Autoscooter von Sascha Kalbfleisch. Die Stadt hatte dem Bad Wildungener den Zuschlag für den Standplatz gegeben. Aus logistischen Gründen konnte Kalbfleisch die Fläche nicht mehr räumen. Konrad Ruppert, Generalpächter für den Rummelplatz und die „Fressgasse“, wies Kreuser deshalb den Platz am Freizeitbad „Nautilust“ zu. Der Schausteller unterschrieb dafür auch einen Vertrag, seinen Autoscooter stellte Kreuser dort aber nicht auf.

Nun klagt Ruppert beim Amtsgericht Biedenkopf die vereinbarte Pacht samt Konventionalstrafe ein. Dabei geht es um einen Betrag von 4818 Euro, die Kreuser zahlen soll.

Ein Urteil fällte die Richterin am Montag noch nicht. Nach Auskunft von Amtsgerichtsdirektor Mirko Schulte soll dies erst am 23. März verkündet werden. Das Gericht will noch eine mögliche Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes Kassel zur Generalpachtklage von Kreuser gegen die Stadt abwarten. Ob dies bis dahin vorliegt, ist aber unklar. (mi)