Generationen in Kontakt bringen

Es ist mittags gegen halb eins. Schüler von den gegenüberliegenden Schulen rennen mit dem Ranzen auf dem Rücken ins Mehrgenerationenhaus. Andere nehmen den Weg gemäßigten Schrittes unter die Füße. Im Cafébereich sitzen bereits andere Schüler und essen zu Mittag. Weitere Mädchen und Jungen haben im Nachbarraum ihre Schulsachen ausgepackt. „Hier bekommen die Kinder Hausaufgabenbetreuung, viele haben Migrationshintergrund“, erläutert Marion Stroh, Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses bei der Caritas Wetzlar/ Lahn-Dill-Eder.

Das Mehrgenerationenhaus in Dalheim (Hohe Straße 13) ist Ziel des Stadtspazierganges am Mittwoch, 24. Mai, um 17 Uhr, den das Freiwilligenzentrum Mittelhessen im Rahmen des Projektes „Engagierte Stadt“ anbietet.

Nicht nur Kinder und Jugendliche nutzen das Haus als Anlaufstelle. Täglich kommen etwa 70 Dalheimer in die Begegnungsstätte. Beliebt ist das Café, das auch Plätze im Freien bietet. Es wird übrigens von den Bewohnern des Stadtteils auch kurz NENA (Nette Nachbarn) genannt, liegt sehr zentral mitten in Dalheim und ist somit für jeden gut erreichbar.

Irma Kriger, selbst Spätaussiedlerin, bietet eine Beratung auch in Russisch an. Im Haus gibt es den offenen Treff, das Stadtteilfrühstück, mittwochs und freitags ein warmes Mittagessen und immer wieder Angebote, die aus den Anregungen der Mitbürger entstehen.

Viele Aktionen und Angebote, die ins Gespräch bringen und jedem etwas bringen sollen

In Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement der „Sozialen Stadt Dalheim/ Altenberger Straße“ ist eine Gesprächsreihe entstanden, in der Bürger ihre Herkunftsgeschichte erzählen. Es gibt Sonderaktionen wie einen Flohmarkt oder eine Pflanzentauschbörse.

„Wir wollen die Generationen miteinander in Kontakt bringen, so dass sie voneinander profitieren“, meint Marion Stroh. Angesichts des demografischen Wandels brauche es sehr unterschiedliche Angebote. Sie weist darauf hin, dass das Mehrgenerationenhaus im September zehn Jahre alt wird. Im September 2007 hat das Projekt begonnen. Zunächst sollte es in den Räumen des Hausmeisterhauses der Schule einen Platz finden. Dann aber war der Start im Spielhaus am Berliner Ring. Als immer mehr Geschäfte an der Hohen Straße schlossen, zog die Einrichtung zunächst in die leerstehende Gaststätte. Später kam auch der angrenzende Laden hinzu, der einst als Bankfiliale diente.

Das Stadtteilcafé wird von mehreren Mitarbeiterinnen betreut. Gefördert wird es durch das Projekt PerLa, im Rahmen des Programms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ“ durch das Bundesumweltministerium und den Europäischen Sozialfonds (ESF).

Das Team des Mehrgenerationenhauses arbeitet in der Redaktion der zweimonatlich erscheinenden Stadtteilzeitung mit. Man beteiligt sich an Stadtteilfesten. Zu erwähnen wären auch noch ein Nähkurs, eine Kleidertauschbörse, der Wintermarkt, das Sprach-café, die Flüchtlingshilfe, die Apfelpflück- und -kelteraktion, die Eltern-Kind-Gruppe: „Die kleinen Strolche“, Nordic Walking, Pflege- und Sozialberatung, Mütterangebote und Demenzschulungen.

In zehn Jahren ist viel Gemeinschaftliches entstanden. Dabei ist das Mehrgenerationenhaus wesentlich vom ehrenamtlichen Engagement geprägt. So freut sich das bisherige Team über weitere Menschen, die sich für die Bürger Dalheims und somit für die Lebensqualität im Stadtbezirk einsetzen möchten.