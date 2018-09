Genuss auf Knopfdruck

Vor allem diese Vollautomaten werden immer beliebter in Privathaushalten, in Bürogemeinschaften, in Kanzleien – überall da, wo auf Knopfdruck Kaffeespezialitäten gefragt sind, wahlweise als Latte Macciato, Espresso, Kaffee Crema und, und, und. „Die Maschinen“, weiß Werner Beyer, Inhaber vom Beyer ReparaturCenter in Braunfels-Bonbaden, „werden immer kundenfreundlicher. Die Bedienung ist inzwischen kinderleicht, die Möglichkeiten, die Heißgetränke exakt nach dem persönlichen Geschmack zu brühen, werden immer vielfältiger.“

„Die Gebrauchsanleitung“, ergänzt André Beyer, „kann man getrost in der Schublade liegen lassen. Die Bedienung ist selbst erklärend.“ Das gelte auch für die wenigen Handgriffe, die zur Reinigung und zur Pflege der Automaten benötigt werden. Informationen zu den Kaffeevariationen und zu all dem, was das Geräte bietet, liefert das TFT-Display.

Ein Knopfdruck – und wenig später trifft das auf 96 Grad erhitzte Wasser auf vom Präzisionsmahlwerk zerriebene Kaffeebohnen – beim Latte Macciato beispielsweise wird noch die gewünschte Menge Milch zugeführt.

„Dieser Vorgang verläuft Aroma schonend, es entstehen keine Gerbsäuren und Bitterstoffe, moderne Kaffeeautomaten machen so den Kaffee bekömmlicher“, erklärt Werner Beyer. Sein Geschäft ist nicht nur spezialisiert auf Kaffeeautomaten. Auch in Sachen Unterhaltungselektronik, Antennenanlagen, Telekommunikation und Haushaltsgeräten gilt das Fachgeschäft als kompetente Adresse. Wer lange Freude an den Kaffeeautomaten haben will, so der Tipp des Experten, sollte die Pflegehinweise beachten – dann stehe für viele Jahre dem perfekten Kaffeegenuss nichts im Wege. (lu)