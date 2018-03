VON KATRIN WEBER

Gequält und misshandelt

TIERHEIM Abgemagerter Boxerrüde in Nenderoth gefunden

Greifenstein-Nenderoth/Dillenburg. Kein guter Start ins neue Jahr für "Silvester": Abgemagert und gequält ist der Boxer am Silvestertag in Nenderoth gefunden worden. Dort war er an eine Leitplanke gebunden. Noch vor Ort beschrieben die Polizisten seinen Zustand als "jämmerlich". Der Tierschutzverein (TSV) Dillenburg hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.

