Gerlach ist 70 Jahre dabei

Die Jahreshauptversammlung befürchtet, dass die Selbstständigkeit des Fördervereins in Frage steht. Dass dies allein Sache des Vereins ist, versuchten Vorsitzender Volker Rüspeler, Wehrführer Volker Sauer und Stellvertreter Steffen Balser zu erklären.

Natürlich sei es ein Einschnitt, wenn mit dem Umzug der Einsatzabteilung auch das Gerätehaus in der Industriestraße als Domizil auch des Vereins nicht mehr zur Verfügung stehe. Mittel und Wege sollten sich aber finden lassen, um dem Förderverein weiterhin seine Identität und einen Ort der Identifikation zu geben. Die Suche laufe, bislang aber ohne Ergebnis. Es wäre das schlechteste Zeichen, wenn man resigniere. Man müsse sich der klaren Trennung zwischen der gemeindlichen Pflicht, den Brandschutz sicherzustellen, und einem Förderverein bewusst sein, warben die drei. Der Feuerwehrverein sei ein wichtiger Bestandteil der Vereinsgemeinschaft und solle es auch bleiben.

Aktuell tun in der Einsatzabteilung 25 Männer und zwei Frauen ihren Dienst

Volker Sauer berichtete zu Beginn aus der Aktivenabteilung. Dort versehen 25 Männer und zwei Frauen Dienst. Mit 13 Kindern in der Minifeuerwehr und 16 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr sei die Hoffnung berechtigt, dass ein Teil von ihnen irgendwann lückenlos den Weg in die Einsatzabteilung finden wird.

29 Einsätze gab es im vergangenen Jahr. Hinzu kamen Termine für Brandschutzerziehung in der Kita und der Grundschule sowie andere Veranstaltungen.

Volker Sauer dankte abschließend Klaus Schneider mit einem Geschenk, der nach 34 Jahren Einsatzabteilung in die Ehren- und Altersabteilung wechselte.

Auch für Ehrungen war die Jahreshauptversammlung im Landgasthof „Zum Dünsberg“ ein würdiger Rahmen.

Werner Gerlach, ein Feuerwehrurgestein, war ab 1959 viele Jahre Ortsbrandmeister und Wehrführer und wurde für 70-jährige Treue geehrt.

50 Jahre gehören Bernd Schäfer, Walter Bechthold und Eugen Steinmüller zur Fellingshäuser Feuerwehr. Vor 25 Jahren traten Brigitte Gerth, Heike Reeh, Helga Renkhoff und Sabine Sauer der Wehr bei. Weitere Jubilare konnte nicht kommen.

Für Björn Crombach wurde Katharina Muhly zur neuen Schriftführerin gewählt.

Termine: Waldfest 10. Mai, Besuch des Kreisverbandstages in Inheiden-See am 5. August, Kameradschaftstag am 27. Oktober, Herrenwanderung am 24. November, Teilnahme am Weihnachtsmarkt am 1. Dezember und Weihnachtsbaumverkauf am 15. Dezember. (vm)