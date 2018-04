Geschäfte dürfen öffnen

Die Stadt genehmigt die Ladenöffnung anlässlich von „Sport in der City“, erklärt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD). Doch die Freude bei den Händlern ist getrübt. Denn Sommerlad, das stattdessen am 30. April zum „LateNight-Shopping in den Mai“ einlädt, und die Galerie Neustädter Tor bleiben außen vor. Die Stadt geht damit auf Nummer sicher.

Während man bei der „Allianz für den freien Sonntag“ die Einschränkungen begrüßt und damit keinen Grund sieht, erneut zu klagen, wie das 2016 mit Blick auf „Liebigs Suppenfest“ geschehen war, reagierte der Einzelhandel frustriert. Die gegenwärtige Situation sei „kaum ertragbar“, bedauern die Händler in einer gemeinsamen Stellungnahme.

„Erst einmal mit Handel unterhalten“

Schon Anfang April hatte der Magistrat der „Allianz für den freien Sonntag“, der Kirchen und Gewerkschaften angehören, den Antrag zur Sonntagsöffnung bei „Sport in der City“ zukommen lassen. Diese habe grundsätzlich ihre Zustimmung signalisiert, allerdings eine Freigabe für die Neustadt und das Schiffenberger Tal als nicht genehmigungsfähig erachtet. „Wir haben uns dann erst einmal mit dem Handel beraten“, berichtet Grabe-Bolz.

Schließlich sei das Risiko sehr groß gewesen, dass die gesamte Sonntagsöffnung auf juristischem Weg gekippt werden könnte. Der Geltungsbereich sei daher auf die Fußgängerzone begrenzt worden.

OB fordert gleichen Maßstab für alle

Die Sozialdemokratin fühlt sich von der „Allianz“ ungerecht behandelt und schaut dabei auch in Richtung Marburg. Dort habe es vor einigen Wochen einen verkaufsoffenen Sonntag gegeben. „Da hielt sich das Marktgeschehen in Grenzen. Ich möchte in Mittelhessen aber alle Städte mit gleichen Maßstäben behandelt wissen. Das kann ich hier nicht erkennen“, betont Grabe-Bolz.

Für die „Allianz“ machte der evangelische Pfarrer Klaus Weißgerber auf Anfrage deutlich, dass es nicht um eine gesellschaftliche Spaltung oder „Machtkämpfe mit Gewinnern und Verlierern“ gehe, sondern darum, den zunehmend in Gefahr geratenen Sonntagsschutz im Rahmen der geltenden Rechtsprechung zu wahren. Dem habe nun auch die Stadt Rechnung getragen. Wünschenswert wäre aus Weißgerbers Sicht durchaus eine Diskussion darüber, wie die Innenstädte in Zukunft aussehen sollen und wie der Handel etwa mit den Angeboten im Internet konkurrieren könne. Dazu bedürfe es aber keiner zusätzlichen Öffnungszeiten an Sonntagen, das sei nämlich der „falsche Weg“. (ga)