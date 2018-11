Geschenk für Rabe Socke?

Gießener Figurentheater führt am Mittwoch ein Stück in Limburg auf

Limburg Am Mittwoch, 14. No­vember, präsentiert das Gießener Figurentheater in der Stadthalle in Limburg das Stück „Rabe Socke – Alles Weihnachten“. Los geht es um 16 Uhr.