Geschenke für bedürftige Kinder

„Mit unseren gemeinsamen Aktion wollen wir ein kleines Zeichen setzen“, sagt Edith Müller-Zimmermann. Oberstes Ziel der Weltladen- und Fair-Handel-Bewegung sei es, Armut weltweit zu beseitigen und ein Existenzminimum zu gewährleisten. Dies sei leider auch in Deutschland, trotz Mindestlohn und Sozialsystem, nicht immer gegeben. Der Weltladen Gladenbach nehme sich dieser Problematik an, so Edith Müller-Zimmermann.

Etwa 70 Kinder sind derzeit berechtigt, alle zwei Wochen in der Gladenbacher Ausgabenstelle der Marburger Tafel gegen einen geringen Obolus Lebensmittel zu beziehen. Die Waren spenden regionale Supermärkte und in Einzelfällen auch Privatpersonen.

Im Vorjahr hatten der Weltladen und die Tafel erstmals den „Kranz der Wünsche“ angeboten. Dabei spendeten Bürger aus Gladenbach und Umgebung kleine Geschenke. Diese wurden dann an Kinder aus sozial benachteiligten Familien verteilt.

Nun soll die Aktion ausgeweitet werden. Denn es gibt in Gladenbach auch rund 80 Kinder, die mit ihren Familien von der Flüchtlingshilfe betreut werden. Auch ihnen soll jetzt eine Weihnachtsfreude bereitet werden.

„Kranz der Wünsche“ hängt ab 20. November

Dafür hoffen die Initiatoren wieder auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Ab Dienstag, 20. November, hängt im Gladenbacher Weltladen (Marktstraße 11) der „Kranz der Wünsche“. Dort können sich dann interessierte Bürger einen der Wünsche der Kinder aussuchen, mitnehmen und das entsprechende Geschenk besorgen.

Tafel und Flüchtlingshilfe verteilen zuvor leere Wunschzettel an die betreuten Kinder. Sie müssen darauf ihr Alter und einen Wunsch im Wert von höchstens 15 Euro eintragen.

Bis spätestens 12. Dezember sollten die Spender dann ihr verpacktes Geschenk mit angeheftetem Wunschzettel im Weltladen abgeben. Von dort geht es an die Tafel beziehungsweise die Flüchtlingshilfe. Jedes Kind, das einen Wunschzettel abgegeben hat, erhält dann mit der letzten Lebensmittel-Kiste vor Weihnachten oder über die Flüchtlingshilfe sein persönliches Geschenk. (mi)