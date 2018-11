Geschenke selber basteln?

Wer selbst Weihnachtsgeschenke herstellen möchte und dafür noch das passende Material sucht, findet viele Anregungen und das benötigte Material.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Stiftung „Menschen für Menschen“ von Karlheinz Böhm

Das Angebot umfasst Patchworkstoffe, Patchworkzubehör, aktuelle Stoffkollektionen, Nähzubehöre sowie Bücher und Fachzeitschriften. Handgefärbte Wolle für Mützen, Pullover und Schals sowie Sockenwolle runden das Angebot ab.

Zudem bieten Künstler und kreative Aussteller mit viel Liebe selbst gefertigte Kostbarkeiten wie Seife, Schmuck, Taschenunikate, schöne Dinge zur Dekoration und Kinderkleidung an. Die Firma Balzer aus Dillenburg („Der schöne Laden an der Dill“) ist mit seinem weihnachtlichen Angebot auch auf dem Markt vertreten. Unter dem Motto „Gemeinsam für Äthiopien – Hilfe, die ankommt“ wird Frau Lemberg aus Wissenbach kleine selbst gestaltete Projekte verkaufen. Der Erlös geht an die Stiftung „Menschen für Menschen“ – die Karlheinz Böhm Äthiopienhilfe. In der Cafeteria können sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen sowie herzhaften Snacks und kühlen Getränken stärken. Die Cafeteria veranstaltet der Frauenstammtisch des Aargesangsvereins aus Herbornseelbach. Der Erlös aus der Tombola und der Gewinn aus den Eintrittsgeldern kommen dem Kreisverband Dillkreis des Jugendrotkreuzes zugute. Der Eintritt kostet 2,50 Euro (für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei). Infos gibt´s unter www.kreativtag.eu sowie bei Désirée Köllner unter (0 27 72) 58 23 09 oder per E-Mail an info(at)stoffzauber.de. (red)