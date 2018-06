Gesellenstücke haben „gute Form“

Am Prüfungstag hatten sich die Prüflinge in der Schreinerei Wagner in Gladenbach-Erdhausen getroffen. Dort mussten sie als praktische Prüfung ein Arbeitsprobe in vorgegebener Zeit anfertigen und dem Prüfungsausschuss vorzeigen. Dieser bestand aus Ulf Wagner, Manfred Bernhard und Wolfgang Gärtner. Die theoretische Prüfung hatten sie schon Tage zuvor abgelegt.

Außerdem hatten die beiden Auszubildenden ihre Gesellenstücke mit in die Schreinerei von Ulf Wagner gebracht. In etwa 100 Arbeitsstunden hatten sie die Möbelstücke selbstständig geplant und gebaut.

Bis zum Vorabend des Prüfungstages habe er an seiner Kommode gefeilt und geschraubt, erklärt David Wagner. Eine dreitürige Kommode mit Schubladen und Glasböden hat er in der Schreinerei seines Ausbilders Lothar Merthe in Friebertshausen angefertigt. Daneben präsentierte Leon Schmidt einen Schreibtisch mit einer modernen Form sowie einer Schublade und einer Tür, die sich per Druck öffnen. Er hat seine dreijährige Ausbildung in der Schreinerei Bamberger in Hommertshausen absolviert.

Beide Gesellenstücke wurden neben dem Prüfungsausschuss auch von einer Jury des Wettbewerbs „Die Gute Form“ begutachtet und bewertet. Dieser Wettbewerb wird jährlich von den deutschen Schreinerinnungen durchgeführt, um besondere Gesellenstücke auszuzeichnen.

Dabei werden neben der Form und der Funktion auch die Idee und die Konstruktion der jeweiligen Stücke von der Jury bewertet. Wer in der eigenen Innung überzeugen kann, zieht in den Landesentscheid und kann danach sogar auf Bundesebene am Wettbewerb teilnehmen. Die Jury der Schreinerinnung Biedenkopf bestand neben dem Obermeister Reinhold Merthe aus Horst Barthel, Jürgen Bart und Dirk Schmidt.

Leon Schmidt darf zum Landesentscheid

„Beides sind schöne Stücke von hoher Qualität. Sie zeugen von einem hohen Ausbildungsstand und viel eigenem Engagement“, lobte Barthel. Obwohl die Jury mit beiden Stücken äußerst zufrieden war, stach der Schreibtisch von Leon Schmidt heraus und gewann somit den Wettbewerb „Die Gute Form“ innerhalb der Schreinerinnung Biedenkopf. Er darf sich nun im Landesentscheid mit anderen Gesellen messen.

Zu bemängeln hatte die Jury aber auch an der Kommode wenig. Lediglich die Breite des Sockels und die Verarbeitung der Rückwand nannte die Jury als Verbesserungsvorschläge.

Beiden Gesellen bot Horst Barthel an, die Stücke für einige Wochen in der „Galerie im Glashaus“ in Rauschenberg auszustellen. Der Designer hat dort einen Ausstellungsraum für Handwerk, Kunst und Design. (jns)