Gesprächskreis startet

Lohra Am Mittwoch, 28. Februar, beginnt der philosophische Gesprächskreis „Toleranz“ der Volkshochschule des Landkreies in Lohra. Der Kurs unter Leitung von Dr. Ulrich Vogel vom Fachbereich Philosophie der Universität Marburg findet von 19.15 bis 20.45 Uhr in der Grundschule Lohra statt. Anmeldung bei der vhs-Außenstellenleitung, Ernst-Konrad Schneider und Karin Becker-Schneider, unter (0 64 62) 56 58, E-Mail: vhs_lohra_schneider(at)aol.de oder unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de. (red)