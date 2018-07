Gestörtes Stellwerk ärgert Bahnpendler

Am Dienstagabend wurde die Betriebsstörung auf der Dillstrecke zwischen Wetzlar und Herborn seitens der Deutschen Bahn in ihrer Reiseauskunft zum ersten Mal vermeldet. Vor allem die Züge des Mittelhessenexpress waren deutlich zu spät. Am Mittwoch hielt das Problem an. „Dauer unbekannt“, vermeldete der Rhein-Main-Verkehrsverbund im Internet bei seinen aktuellen Verkehrsmeldungen.

Eine Anfrage zur Ursache der Störung an die Deutsche Bahn blieb bis zum Mittwochabend unbeantwortet.

Wobei die Mitarbeiter der Deutschen Bahn wohl genug zu tun hatten, denn am Mittwochnachmittag kam das nächste Problem hinzu: Signalstörung bei Lang-Göns. Züge des Berufsverkehrs aus Frankfurt erreichten Gießen, Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis mit einer Verspätung von bis zu 40 Minuten. (pre/Foto: Reeber)