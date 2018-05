Gesund wandern gehen

Weilburg Anlässlich des „Tag des Wanderns“ lädt die Weilburger Wanderschule zu zwei Gesundheitswanderungen ein. Am Montag, 14. Mai, geht es bei der After-Work-Wanderung ab 17 Uhr über zehn Kilometer in etwa zwei Stunden durch den Stadtwald in Weilburg bis nach Freienfels und zurück. Zur selben Zeit beginnt eine Schnuppergesundheitswanderung über dreieinhalb Kilometer und rund eineinhalb Stunden. Anschließend sind die Teilnehmer für einen gemütlichen Ausklang in den Hof der Wanderschule eingeladen. Anmeldungen sind unter (0 64 71) 50 79 59 und auch per E-Mail an info(at)weilburger-wanderschule.de möglich. (red)