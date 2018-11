Gesungener Lichtstrahl im Leben

Unter den zahlreichen Gästen begrüßte die Vorsitzende Reinhilde Altmann auch den Ehrenpräsidenten des Solmser Sängerbundes (SSB), Günter Neidull. Altmann gab einen kurzen Abriss über den Wetzlarer Traditionsverein, der noch immer einen klangvollen Namen hat.

Der einstige Union-Club wurde von wohlsituierten Wetzlarern gegründet, die gerne die Geselligkeit pflegten und deren Treffen von der frühen gesetzlichen Polizeistunde abgebrochen wurden. Bürgermeister Brettschneider bewilligte den Antrag und der Union-Club organisierte bis 1907 Veranstaltungen geselliger Art und Chorsingen im Sinne der Liedertafel.

Bis 1927 führte Eduard Cujé den Club und formte ihn zu einem Chor mit 110 Aktiven – die Mitgliederzahl lag bei 600. 1924 wurde der Frauenchor gegründet und 1927 dem SSB beigetreten. 1928 übernahm Hugo Lotz den Club, wandelte ihn in einen Konzert-Wettbewerbschor um und 1945 erfolgte offiziell die Namensänderung in Union-Chor. Als Lotz 1962 starb, leitete Karl Schmidt aus Berlin den Chor und unter der Leitung von Hans-Günther Kolb gab es von 1965 bis 1976 viele In- und Auslandsreisen.

1977 folgte Hartmut Serowy, der als junger Student den Union-Chor bis 1982 leitete und nach vier Jahren Pause bis zu seiner schweren Krankheit 2010 zu einer neuen Musikrichtung führte. Dazwischen war Martin Winkler Dirigent, der die Idee zu den Neujahrskonzerten hatte. 2010 übernahm Matthias Zipp die Leitung, der auch den Sängerchor Lahngruß leitete und da sich die Chöre bereits kannten, wurde 2011 die Singgemeinschaft Wetzlar gegründet. Als Zipp 2015 aus beruflichen Gründen den Dirigentenstab abgeben musste, wurde Christa Löffler gefunden, die mit rührigem Engagement seit 2017 der neuen Formation des Union-Chores, „Chor meets Rock“, die Chance gibt, zu einem erfolgreichen, neuzeitlichen Mitglied des Vereins zu werden.

Ein kleines Stück Musik bringt Licht in das Leben mit seinen Höhen und Tiefen

Dass dieser Schritt in die Zukunft eine gute Idee von Reinhilde Altmann, Egon Eckes und Peter Günther war, zeigte sich beim Auftritt dieser starken Truppe, die gute Leistungen zeigte. Die Moderation hatten Ehrenpräsident Ewald Loh und Peter Günther inne, die viele Informationen zu den Stücken gaben. „Die Musik ist etwas sehr Lebendiges und Sie pflegen ein Stück Kulturgut, öffnen sich Neuem und ich danke Ihnen für die disziplinierte Verfolgung ihrer Arbeit, mit der auch die Pflege der Gemeinschaft gefördert wird, die in Zeiten moderner Medien, die weltweite Kontakte ermöglichen, wichtiger ist denn je“, lobte Stadträtin Sigrid Kornmann.

Die Singgemeinschaft Wetzlar, die weltliche und geistliche Musik, Spirituals, Madrigale und Schlager im Repertoire hat, wusste schon mit ihrem ersten Beitrag zu versichern, das „Ein kleines Stück Musik“ (Pasquale Thibeault) das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen heller machen kann. Mit sichtlichem Spaß am Singen ging der Chor ans Werk und brachte mit viel Elan und großem Können ältere Chorliteratur wie Steuerleins „Mit Lieb bin ich umfangen“ ebenso zu Gehör wie Goiserns „Weit, weit weg“ oder „Du passt so gut zu mir“ im Satz von Erich Unterholzer.

„Chor meets Rock“ kam mit Paul Simons „Sound of Silence“ und Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen bricht“ bestens an. Solopianistin Olga Chachalina passte sich in gewohnt bester Manier der Gegenüberstellung der Generationen an und spielte Walzer und Nocturne von Frederic Chopin wie auch „Misty“, ein mitreißendes Jazzpotpourri von Errol Garner. Zum guten Schluss ließen es der Union-Chor und seine „Rocker“ mit Billy Joels „For the longest Time“ und „California Dreaming“ so richtig krachen und bekamen für ihren lebenssprühenden Vortrag einen donnernden Schlussapplaus. Bei Kaffee und Kuchen im Café Treffpunkt durften sich die Akteure später noch viel Lob anhören.