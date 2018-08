Gewalt an einem Ort, der eigentlich als sicher gilt

Am Morgen hatten die drei professionellen Mitarbeiterinnen der an diesem Projekt beteiligten Träger das Zelt und das Mobiliar in der Marburger Oberstadt aufgebaut.

Die Botschaft: Gerade an diesem als sicher geltenden Ort erfolgen nicht selten Übergriffe, die üblicherweise mit dunklen öffentlichen Orten in Verbindung gebracht werden, erklärt Rebekka Jost vom Frauennotruf. Denn nach wie vor erlebten viele Frauen sexuelle Gewalt durch ihnen vertraute Personen. Häufig blieben sie im Anschluss medizinisch unterversorgt, nicht zuletzt aus Sorge vor einer Anzeige gegen ihren Willen.

Eine angemessene medizinische Versorgung habe oberste Priorität und sollte möglichst zeitnah erfolgen, forderte Dr. Malin Jansen, Oberärztin der Gynäkologie im Universitätsklinikum Marburg, alle betroffenen Frauen auf, sich vertraulich untersuchen zu lassen.

Heute bestehe die Möglichkeit, die Spuren der Tat durch die behandelnde Gynäkologin sichern zu lassen. Diese würden in einem so genannten „Set für die ärztliche Untersuchung und Spurensicherung nach Sexualdelikt“, einem etwa 20 mal 40 Zentimeter großen Kästchen, gesichert und für ein Jahr an einem sicheren Ort aufbewahrt. So müssten missbrauchte Frauen sich nicht sofort entscheiden und könnten auch später noch Anzeige erstatten.

Weiterhin versuchte der Frauennotruf Marburg, an diesem Tag mit einigen Mythen aufzuräumen. Dazu zählten Sätze wie: „Nur junge attraktive Frauen oder solche, die sich aufreizend kleiden oder verhalten, werden vergewaltigt.“, „Vergewaltigungen finden meist nachts in einsamen Parks oder dunklen Straßen überfallartig durch Fremdtäter statt.“ oder „Frauen tragen zumindest in manchen Fällen eine Mitschuld.“ Jost stellte klar, dass Frauen jederzeit das Recht hätten, Nein zu sagen.

Zur Eröffnung am Morgen berichtete Landrätin Kirsten Fründt über die gute Zusammenarbeit der an dem Projekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ beteiligten Institutionen.

Gesundheitsamt und Frauenbüro wirken mit

Obwohl es einige Studien zum Thema Vergewaltigung gibt, ist die Dunkelziffer der in Deutschland betroffenen Frauen hoch. Nur rund 50 Prozent der Frauen, die sich untersuchen ließen, kämen mit Polizeischutz, sagte Judith Otten, die die Funktionsleitung Gynäkologie am Uniklinikum (UKGM) innehat. Doch viele Frauen würden mit niemandem über die Vergewaltigung reden.

Die Telefonnummer des „Frauennotrufs Marburg“ lautet (0 64 21) 2 14 38.