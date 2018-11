Gewerkschaft ehrt verdiente Metaller

Kämen alle der Einladung der IGM-Verwaltungsstelle Mittelhessen, die ihren Sitz in Gießen hat, nach, würde das die räumlichen Kapazitäten des Bürgerhauses Kleinlinden, seit vielen Jahren Ort der IGM-Jubilarehrungen, bei Weitem sprengen.

Am vergangenen Samstag nahm ein knappes Fünftel der zu Ehrenden die Gelegenheit wahr, die Gewerkschaftsehrung bei Musik, einem gemeinsamen Essen und dem Festvortrag von Armin Schild persönlich in Empfang zu nehmen.

Schild war bis 2015 zehn Jahre lang Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, dem in Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen rund 320 000 Mitglieder angehören. Seit 2015 ist der 1961 in Römershausen bei Gladenbach geborene und im Biebertaler Ortsteil Krumbach beheimatete gelernte Stahlformenbauer neben Markus Schulz nun Leiter der Geschäftsstelle des Vereins „Netzwerk Zukunft und Industrie“.

Mitglieder sind an den vielen Erfolgen der Gewerkschaft beteiligt

Schild, selbst seit 40 Jahren Mitglied der IG Metall, lobte die langjährige Mitgliedschaft, Treue und Verbundenheit so vieler Arbeitnehmer in der IGM im Besonderen und der Gewerkschaftsbewegung im Allgemeinen als „weder selbstverständlich noch nebensächlich“.

Deshalb sei eine Jubilarfeier immer etwas Besonderes und Wichtiges, um dabei Dank, Anerkennung und Respekt zu bezeugen. Alle Gewerkschaftsmitglieder sind laut Schild an den vielfältigen Erfolgen beteiligt, die die Arbeitnehmervertretungen in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, sozialen Leistungen und Absicherungen, Löhnen und Gehältern für die Beschäftigten erreichen konnten.

„Nur wenn Menschen bereit sind, für ihre eigene Sache einzutreten, kann etwas erreicht werden, das galt immer und gilt auch heute noch. Und ihr seid die Zeugen dafür“, so Schild im Blick auf die anwesenden Jubilare.

Gerade die älteren Mitglieder blickten auf ein Leben zurück, das neben guten Zeiten auch eine Vielzahl von Turbulenzen und Stürmen mit sich gebracht habe.

Die Arbeiterbewegung habe sehr viel zum Beginn der demokratischen Zukunft Deutschlands sowohl nach dem Ersten wie nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen, „um nicht zu sagen: sie wurde von unseren Vätern und Müttern in schweren Zeiten und gegen viel Widerstand erzwungen - und nicht von Unternehmern und nicht von Fürsten“.

Und mit der Demokratie wurden laut Schild auch die Fundamente des modernen Sozialstaates gelegt.

Gerade heute sei es angesichts der gravierenden politischen Verschiebungen und Verwerfungen in Deutschland und in Europa an den Gewerkschaften, aktiv und offensiv für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzutreten.