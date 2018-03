Gewinnen Sie Zugfahrkarten

Mit zwei Dampfloks werden zwei Berge bezwungen. Die historischen Loks 03 1010 aus Halle und 50 3501 aus Meiningen fahren von Treysa über Gießen, Wetzlar, Dillenburg und über die Hellertalbahn. Die ehemals zweigleisige Hauptstrecke, heute auf ein Gleis zurückgebaut, hat ihren bergigen Charme nicht verloren. In Würgendorf rundet eine Scheineinfahrt das Programm ab. Weiter geht es über Betzdorf und durch das Siegtal nach Siegen, wo am Südwestfälischen Eisenbahnmuseum Wasser und Kohle aufgefüllt werden. Das Museum kann in dieser Zeit besichtigt werden.

Schreiben Sie uns eine E-Mail

Anschließend startet die zweite Bergfahrt über die Rothaarbahn. Über Hilchenbach und Lützel geht es durch Erndtebrück, bevor die Fahrt bergab über Bad Laasphe und durch das obere Lahntal nach Marburg und schließlich Treysa führt. Gäste werden mit der Bahn von dort wieder nach Marburg, Gießen oder Siegen gefahren.

Die Kosten inklusive Frühstück am Platz, Eintritt in das Siegener Museum und Rückfahrt betragen beispielsweise ab Marburg für Erwachsene 94 Euro, Kinder 60 Euro und Familien 249 Euro. Alle Halts, Kosten und Abfahrzeiten sowie Anmeldeinfos sind auf www.eftreysa.de zu finden oder unter (0 66 98) 9 11 04 41 zu erfragen.

Unsere Leser haben die Chance, dreimal eine Karte für die Sonderfahrt der Eisenbahnfreunde zu gewinnen. Schreiben Sie uns dazu bis einschließlich 17. März eine Mail mit dem Stichwort „Sonderfahrt“ und den kompletten Kontaktdaten an redaktion.ha(at)mittelhessen.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (red)