Gewinner der Karten

Unter dem Motto „Gregorianic meet Pop“ laden die acht Sänger zu einer musikalischen Zeitreise durch die vergangenen zwölf Jahrhunderte ein. Die Musiker haben eine klassische Gesangsausbildung durchlaufen und widmen sich der Bewahrung der Tradition mittelalterlicher Kirchenmusik.

Auch Hits der modernen Popmusik

Neben Chorälen, orthodoxen Kirchengesängen und Stücken aus Renaissance und Barock werden auch Hits der modernen Popmusik in gregorianischer Weise vorgetragen. Der Hinterländer Anzeiger hat für das Konzert in Gladenbach fünfmal zwei Karten verlost. Gewinnerder Tickets sind Herrmann Beeres und Klaus Immel aus Gladenbach, Regina Hillesheim aus Breidenbach, Ursula Spies aus Angelburg sowie Manfred Wagner aus Biedenkopf. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr. Tickets gibt es ab 21,90 Euro unteranderem in den Geschäftsstellen des Hinterländer Anzeigers in Gladenbach und Biedenkopf und online unter www.reservix.de/. (pas)