Gladenbach ist „on fire“

„Ich bin begeistert, optimal, einmalig – mir fehlen die Worte.“ Mit einem breiten Grinsen im Gesicht stand Festival-Organisator Norbert Becker am Donnerstagabend auf dem Gladenbacher Marktplatz und schaute zufrieden in die Runde. Ausgelassen feierten die mehr als 1000 Musikfans zu den Songs von Mission:2Party. „Eine tolle Show, hier wird wirklich für jeden etwas geboten“, lobte Becker die acht Vollblutmusiker.

Die hatten bereits im Vorjahr ein unvergessliches Konzert in Gladenbach gegeben – und dabei auch ihr Improvisationstalent unter Beweis gestellt. Denn als damals der große Regen einsetzte, verlegte die Band ihre Party kurzerhand in die Buswartehalle und spielte unplugged weiter. Diesmal regnete es „nur“ goldene Konfetti – ein kleiner Spezialeffekt der Musiker, der vor allem bei den Kindern für große Begeisterung sorgte.

„Endlich konnten wir hier durchspielen, es war eine Wahnsinnsstimmung. Die Leute sind super mitgegangen, haben gesungen, getanzt. Was will man mehr, ein toller Abend“, freute sich am Ende des Konzertes auch Tom Pulverich, Schlagzeuger von Mission:2Party.

Ob Schlagerfreunde oder Headbanger – jeder kommt bei der Coverband auf seine Kosten

Die Atmosphäre übertrug sich auch auf die Band. Deren Spielfreude war nicht zu bremsen. „Das war schon ein besonderes Konzert“, stellte Tom Pulverich nach fast vier Stunden Partyspaß mit einem Lächeln fest.

Gleich mehrmals hätten seine Jungs improvisiert und Songs angestimmt, „die wir schon lange nicht mehr gespielt haben und die eigentlich heute Abend gar nicht auf dem Plan standen“. Die Fans waren „Feuer und Flamme“ – zum Beispiel beim Medley von den Foo Fighters. Weil ein Besucher ein T-Shirt der amerikanischen Rockband trugt, nahmen Mission:2Party kurzerhand deren harte Rhythmen ins Programm auf. Die kamen zu später Stunde sehr gut an. Wie auch das bombastische Finale mit Songs von AC/DC, Manowar, Metallica und Iron Maiden. Hier hatten Headbanger ihre helle Freude.

Mission:2Party liefern Hits zum Abfeiern nonstop – von Schlager, Wiesenhits, Funk, Pop und Dance bis eben hin zu Heavy Metal. Da trifft Rex Gildo auf die Backstreet Boys oder die Ärzte auf Queen.

Aber eigentlich sind Jörg „Lippes“ Zimmermann (Gesang Gitarre), Dirk Keßler (Gesang, Keyboards), Jacky Keller (Bass), Andreas Becker (Gitarre), Tom Pulverich (Schlagzeug) und Stephan „Bechti“ Becht mit Leib und Seele Rocker. Das zeigten sie unter anderem eindrucksvoll beim Bon-Jovi-Medley mit der Hymne „Runaway“ als krönende Zugabe. Zum satten Sound trug in Gladenbach auch die Bläser-Sektion um Dominic „Bommel“ Schmitt und Marc Görzel bei.

An gelungenen Showelementen fehlte es ebenfalls nicht. Dirk Keßler mimte gekonnt Lenny Kravitz und Falco, der „doppelte Engler“ (Jörg Zimmermann und Stephan Becht) folgte beim Pur-Medley. Zur Belohnung gab es begeisterten Applaus von den Besuchern – darunter auch Mitglieder der Band EVE, die vor einer Woche das Festival eröffnet hatten.

Das dritte Konzert bei „Donnerstags in Gladenbach“ findet am 26. Juli statt. Ab 18 Uhr steht die Band LEEcovers auf der Bühne. Die vier Musiker aus dem Frankfurter Raum bringen Songs aus den Bereichen Rock, Pop, Soul, Country und Folk mit.