Gladenbacher erfüllen Kindern Wünsche

Anfang November kam Tonya Kuhn und Jasmin Heinrich beim Spielen mit ihrem Nachwuchs der Gedanke. „Wir saßen buchstäblich in den Duplo-Steinen unserer Kinder und dachten uns, wie gut wir und sie es doch eigentlich haben – und das es auch Menschen gibt, die nicht so viel Glück haben“, blickt Tonya Kuhn zurück. Seitdem sind knapp drei Wochen vergangen und aus dem Gedanken entwickelte sich ein wahres Lauffeuer.

Im Freundes- und Bekanntenkreis breitete sich die Idee einer Spielzeug-Tausch- und Verschenkaktion rasend schnell aus und fand viele Unterstützer. Zwischen 30 und 40 Mitstreiter habe man mittlerweile gefunden, berichtet das Duo. Darunter auch viele Geschäftsleute, die die Aktion, die mittlerweile den Namen „kleine Wünsche, große Augen“ gefunden hatte, unterstützen. „Dafür schon jetzt ein dickes Dankeschön“, sagen Tonya Kuhn und Jasmin Heinrich.

Spielsachen sind nicht selbstverständlich

Die Idee: Beide wollen einen Rahmen schaffen, in dem allen Kindern zumindest ein kleiner Wunsch erfüllt werden kann. Und sie wollen einen Ort ermöglichen, an dem wenig genutztes Spielzeug mit anderen getauscht werden kann.

All dies soll am Samstag (8. Dezember) in den Räumlichkeiten von Special Service in Gladenbach (Zu den Kauten 2) möglich sein. Dort gibt es auch Kaffee und Kuchen, Kinderschminken und vieles mehr. „Kinder und Eltern sollen an diesem Tag einen schönen vorweihnachtlichen Nachmittag miteinander verbringen können“, beschreiben die beiden Organisatorinnen ihr Ziel. Vor Ort können die Spielsachen auch in Geschenkpapier verpackt und mit Etiketten versehen werden.

Konkret sieht das Prozedere so aus, dass am Freitagabend (7. Dezember) zwischen 17 und 18.30 Uhr gut erhaltenes, intaktes und vollständiges Spielzeug abgegeben werden kann. Dieses wird dann von Tonya Kuhn, Jasmin Heinrich und ihren Helfern vorsortiert. Tags darauf öffnen sich die Pforten für die Kinder. Wichtig ist den „kleine Wünsche, große Augen“-Organisatorinnen, dass jedes Kind an der Aktion teilhaben kann – auch wenn es nicht selbst etwas zum Tausch abgibt.

Hinter der „Mama-Initiative“ steckt auch ein pädagogischer Gedanke – nämlich der, dass Kindern bewusst wird, dass all die Spielsachen, die sie besitzen, nicht selbstverständlich sind.

Das Duo hat bereits Dutzende Spielsachen erhalten, die am 8. Dezember in Gladenbach verschenkt und getauscht werden dürfen – darunter Brettspiele und Kuscheltiere, Modellautos und Playmobil-Figuren, Hoppeltiere und Geschicklichkeitsspiele.

„Aber wir freuen uns über jeden Artikel, der noch kommt“, sagt Tonya Kuhn. Denn mit jedem weiteren könne einem weiteren Kind ein Wunsch erfüllt werden.

Weitere Infos und Kontakt unter kleinewuensche.grosseaugen(at)gmail.com. (crö)