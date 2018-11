Gläubige und die Nazis

Als Landrat und NSDAP-Kreisleiter in Wetzlar sorgte Heinrich Grillo (1875–1941) dafür, dass der regimekritische Pfarrer Paul Schneider aus der Kirchengemeinde Hochelheim 1934 nach Dickenschied im Hunsrück versetzt wurde. Schneider starb 1939 im KZ Buchenwald. Grillo, der aus der bekannten Industriellenfamilie Grillo im Ruhrgebiet stammte, war schon 1930 in die NSDAP eingetreten. Er war evangelisch, bezeichnete sich selbst als „gottgläubig“, damals die Bezeichnung für aus der Kirche ausgetretene Menschen, die nicht als konfessionslos geführt werden sollten.

Grillo als typisches Beispiel für einen Karrieristen in der NS-Zeit gehört ebenso wie der Prediger von Buchenwald, Paul Schneider, und der in Wetzlar geborene Hubert Nold (1861–1935), der später Superintendent in Saarbrücken wurde, zu den rheinischen Protestanten, die in dem neuen Buch „Zwischen Bekenntnis und Ideologie. 100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus“ vorgestellt werden.

Licht und Schatten in einer Kirche

Der Band enthält Kurzbiografien von hundert evangelischen Persönlichkeiten, die vor, während oder nach der NS-Zeit gelebt und gewirkt haben. Ihre Lebenswege bieten einen Zugang zur bewegten Geschichte. Dabei wird auch der Blick auf dunkle Seiten der Kirchenhistorie nicht ausgespart.

Geschrieben haben die Porträts auf 350 Seiten mehr als drei Dutzend Autoren. „Das Buch soll historisch interessierte Leser durch seinen unmittelbaren lebensgeschichtlichen Zugang ansprechen“, sagt Stefan Flesch, Direktor des Landeskirchlichen Archivs der rheinischen Kirche.

