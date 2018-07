Glastafel in Elz verschwunden

Elz Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag der vorigen Woche in der Pfortenstraße in Elz eine Glastafel von der Außenwand eines Gebäudes gestohlen. Die auf eine Städtepartnerschaft hinweisende Tafel befand sich an einem Durchgang der Pfortenstraße zum Rathausplatz.