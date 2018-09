Glocken läuten 15 Minuten für den Frieden

Limburg-Weilburg Am Freitag, 21. September, dem internationalen Friedenstag läuten in vielen Kirchen von 18 bis 18.15 Uhr die Glocken. Hierbei handelt es sich um eine europaweite Friedensaktion, mit der ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben gesetzt werden soll. Auch Kirchengemeinden im heimischen Landkreis beteiligen sich an der Aktion, zu der die Initiative „Europäisches Kulturerbe“ und die Evangelische Landeskirche aufrufen. Im Anschluss gibt es in manchen Kirchen Friedensgebete. Unter anderem in folgenden Kirchen läuten die Glocken: in allen Kirchen der Evangelischen Kirchengemeinde Weilburg (mit zentralem Friedensgebet in Schlosskirche), Wolfenhausen, Haintchen (mit Friedensgebet), Blessenbach, Laubuseschbach (mit Friedensgebet), Langenbach, Rohnstadt, Audenschmiede, Weyer (mit Friedensgebet), Münster, Steeden, Heringen, Nauheim, Neesbach (mit Friedensandacht), Weilmünster (Evangelische und Katholische Kirche), Ernsthausen, Reichenborn, Merenberg, in den Katholischen Kirchen des Pastoralen Raums Weilburg-Mengerskirchen (mit Friedensgebeten in „Heilig-Kreuz“-Kirche Weilburg und Kirche „St. Maria Magdalena“ Mengerskirchen). Unser Bild zeigt Glocken in der Weilburger Schlosskirche. (red/Archivfoto: Sauer)