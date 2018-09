Glockengeläut, Friedensgebet

Weilmünster-Laubuseschbach Am Freitag, 21. September, ist internationaler Friedenstag. Die Initiative „Europäisches Kulturerbe“ und die evangelische Landeskirche rufen alle Glockeneigentümer Europas auf, an diesem Tag von 18 bis 18.15 Uhr die Glocken zu läuten. Es schließt sich ein Friedensgebet in der Kirche an, das um 18.15 Uhr beginnt. (red)