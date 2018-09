Weilburg Die Ausstellung „Grimms Märchen in Bildern“ von der Ahäuser Künstlerin Edeltraud Göpel im Weilburger Märchenhaus in der Pfarrgasse 4 ist samstags und sonntags bis 7. Oktober jeweils von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Die Malerin ist an den Wochenenden anwesend. Der Eintritt ist frei. (red)