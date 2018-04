Goetheschüler wollen singen

Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr im Bürgersaal Siedlerklause in Büblingshausen (Unter dem Ahorn 22). Karten gibt es für vier Euro an der Abendkasse. Auf das Publikum wartet eine Reise durch die Musikgeschichte, bei der die Schüler ihr gesangliches und musikalisches Talent an den verschiedensten Instrumenten zeigen.

In teils selbst komponierten Stücken und Arrangements aus Klassik, Pop, Filmmusik, Kabarett und Avantgarde begegnen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Reise endet in den 1970er-Jahren mit einem Chor-Medley der bekannten Hits aus der Zeit des Glam-Rock. (red)