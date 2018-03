Gold, Silber und Platin - Edelmetalle, die schmücken

Und wie entwickeln sich die Preise für das „Rohmaterial“? Die nachfolgende Übersicht, erstellt vom Bundesverband der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte (BVJ), soll eine kleine Einführung in die Grundlagen der edlen Metalle geben.

Gold (engl. gold), aurum (lat.): Für die Herstellung von Schmuck und Uhren wird kein „reines“ Gold verwendet, da dies zu weich ist. Durch das Beifügen anderer Metalle (Legieren) wird das Gold härter. Durch die Verwendung unterschiedlicher Metalle für die Legierung werden verschiedene Goldfarben erreicht: Silber und Kupfer für Gelbgold und Rotgold (hoher Kupfer-Anteil), Palladium für Weißgold. Qualitativ hochwertiger Schmuck hat einen Feingehalt von 585 oder 750. Der Feingoldgehalt wird in Promille (Feingoldgehalt in Tausendstel) angegeben, traditionell auch in Karat (24 Karat = Feingold 999/000 bzw. 1000/1000).

Platin (engl. platinum), platina (span.): Das Edelmetall wird mit einem Feingehalt von 95 Prozent zu Schmuck verarbeitet (Feingehalt 950/000), angegeben mit Pt 950. Relativ neu sind im Schmuckbereich auch Legierungen wie Pt 585 und Pt 750, die durch besondere Materialeigenschaften bestechen. Platin ist im Vergleich zu anderen Edelmetallen wie Gold und Silber selten, hart und in der Be- und Verarbeitung auch aufgrund des hohen Schmelzpunktes zusätzlich anspruchsvoll.

Silber (engl. silver), argentum (lat.): Silber wird wie andere Edelmetalle zwar nicht von Sauerstoff angegriffen, aber von den in der Luft befindlichen Schwefelwasserstoffen. Dies führt zu einer Verfärbung (umgangssprachlich Anlaufen) in gelb-braun bis blau-schwarz. Das Anlaufen von Silber (und anderen Legierungen wie Weißgold) kann durch Rhodinieren, dem galvanischen „Überziehen“ mit einer Rhodium-Schicht verhindert, bei mechanischer Beanspruchung der Oberfläche zumindest lange verzögert werden. Der Feinsilbergehalt wird in Promille (Feinsilbergehalt in Tausendstel) angegeben, traditionell auch in Lot (16 Lot = Feinsilber 999/000, 12-lotiges Silber = 750/000, 10-lotiges Silber = 625/000, usw.). Gebräuchlich sind im Schmuckbereich heute Feingehalte von 800/000, 835/000, 900/000 und das sehr häufig verwendete so genannte „Sterlingsilber“ mit 925/000. (red)