Goldner Abiturjahrgang feiert

Wetzlar Als die jungen Damen des Prüfungsjahrganges 1968 an der Goetheschule in Wetzlar ihr Abitur machten, waren erstmals auch Jungen, die von der Realschule hinzugekommen waren, mit von der Partie. Von 59 noch lebenden Schülerinnen und Schülern feierten jetzt 38 das 50. Abitur-Jubiläum und erinnerten sich gemeinsam an „gute alten Zeiten“. Begrüßt wurden sie am früheren Schulgebäude in der Bergstraße vom amtierenden Direktor der Goetheschule, Carsten Scherließ. (ew/Foto: Ewert)