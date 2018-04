Golfer eröffnen Saison

Waldsolms Das Saison-Eröffnungs-Turnier des Golfclub Attighof in Waldsolms hat 38 Paare auf die Anlage gelockt. Ausgetragen wurde ein „Chapman-Vierer“. Die Klasse C ging mit 51 Nettopunkten an Daniel Münzer und Eric Stoltz. Platz zwei sicherten sich Jürgen Winnen und Sven Köpper (48) vor Nicole und Martin Taube (42). Nettoklasse B gewannen Oliver Deutschmann und Aleksandar Bakrac (39) vor Margarete und Michael Hergenhahn (35) und Annekatrin mit Peter Pfaffenberger (34). Kathrin Müller-Bettig mit Gerd Bettig (35) setzten sich in der Nettoklasse A durch. Platz zwei ging an Martina und Michael Schimmelpfennig (33) vor Veronika Thulcke und Erwin Dörfler (31). Die Königsdisziplin Brutto konnten sich Anne Pfannkoch-Storbeck und Klaus Schöberl (28) sichern. Longest Drive ging an Anne Pfannkoch-Storbeck und Michael Schimmelpfennig, Nearest to the pin an Inger Fuess und Bernhard Steinmetz. (red/Foto: privat)