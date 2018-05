Gospelchor singt Modernes

Herborn Die Gemeinde am Hintersand in Herborn lädt für Sonntag, 13. Mai, zu einem Konzertgottesdienst mit dem Lahn-Dill Worship- und Gospelchor ein. Beginn ist um 10 Uhr im Gemeindehaus am Hintersand 14.

Der Chor besteht aus gesangsbegeisterten Menschen aus Mittelhessen. Moderne Lobpreis- und Gospelmusik erklingt. (red)