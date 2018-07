Wetzlar-Blasbach Am Sonntag, 29. Juli, findet das traditionelle Waldfest des Westerwaldvereins Blasbach am Wanderheim „Am Betzenbaum“ in Blasbach statt. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in Mundart. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Bläsergruppe aus Oberlemp begleitet. Beim anschließende Zusammensein in der Natur gibt es Erbsensuppe, Gegrilltes und ein Kuchenbuffet. (red)