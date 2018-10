Gottesdienst und Eintopfessen

Weilmünster-Laubuseschbach Die evangelische Kirchengemeinde Laubuseschbach lädt für Sonntag, 7. Oktober, zum Erntedankgottesdienst mit Eintopfessen ein. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Alten Kelterei Heil. Das gemeinsame Essen schließt sich daran an. Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins gestalten den Altar mit Erntegaben. Gegen 12.45 Uhr beginnt ebenfalls in der Alten Kelterei die Stiftungsversammlung der Stiftung „Zukunft beLEben“ der evangelischen Kirchengemeinde. (red)