Gottesdienst und Lutherrallye

Weilmünster Seit 2007 beteiligt sich die Evangelische Kirchengemeinde Weilmünster an der „ChurchNight“ und feiert am Mittwoch, 31. Oktober, mit der Gemeinde und den Konfirmanden ab 18 Uhr in der Kirche einen Kreativgottesdienst. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band „Achtsam“ aus dem Dekanat an der Dill. Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine Lutherrallye, an der sich die Konfirmanden aus der Kirchengemeinde und fünf weiteren Gemeinden aus dem Dekanat beteiligen, statt. 100 Kon­firmanden laufen in sechs Grup­pen mit zwei bis drei Helfern durch den Marktflecken und lösen dabei Aufgaben und Rätselfragen zum Leben und Wirken Martin Luthers. Stationen sind die Heimatstube, die katholische Kirche, die evangelische Kindertagesstätte, eine Ga­rage, das Geschäft „Staudt & Co.“. Die Lutherrallye endet um 21.30 Uhr mit einer Lichterandacht in der Kirche und anschlie­ßender Siegerehrung. (red)