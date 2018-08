Graphitarbeiten und seltsame Kreaturen

Kosmische Landkarten von Doris Hadersdorfer sind dichte, großformatige Graphitarbeiten mit kleinen farbigen Einsprengseln, mehrschichtige malerische Zeichnungen, die einen sehr eigenen, dicht besetzten Raum erzeugen. Außerdem zeigt sie Scherenschnitte als fast abstrakte Gebilde, die in Nahsicht realistische Einblicke gewähren.

Carolina Camilla Kreusch erschafft aus Alltagsmaterialien seltsame Wesen und erzählt mit ihnen ihre eigene Version der biologischen Evolution. Ihre Kreaturen laufen an der Fußleiste entlang, klettern die Wand hoch oder verfangen sich an Kleinmöbeln. Die Vernissage findet am Freitag, 24. August, um 18 Uhr im Kunstverein (Gerhard-Jahn-Platz 5) statt. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 11 bis 20 Uhr. (red)