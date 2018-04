Grenzen erwandern

Weilburg-Kubach Der Kur- und Verkehrsverein Kubach lädt für Sonntag, 15. April, zur Grenzwanderung ein. Los geht es um 10 Uhr am Bürgerhaus in Edelsberg. Die Wanderung wird von Diplom-Geophysiker Gerd Mathes und Andreas Cromm begleitet. Zum Abschluss gibt es im Sportheim in Kubach Essen. (red)