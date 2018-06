Grillen am Surbachsee

Biedenkopf-Wallau Das traditionelle Sommergrillen des DRK Seniorentreffs Wallau-Weifenbach findet dieses Jahr am Mittwoch, 20. Juni, von 11.30 bis 14 Uhr am Surbachsee statt. Anmeldungen nimmt bis zum 16. Juni Monika Roßbach, & (0 64 61) 8 99 30, entgegen. Der Bürgerbus startet um 10.55 Uhr in der Alte Straße mit Zustiegsmöglichkeit beim Seniorenzentrum (und evtl. Spitze), anschließend Untere Hainbachstraße, Mühlstraße und Haltestelle Kroh. Falls erforderlich, fährt der Bus nochmals die Haltestelle Kroh an. Einen Fahrplan gibt es unter www.drk-biedenkopf-wallau.de. (red)