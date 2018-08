Grillparty bei Gerd Radzonath

Der rührige Hüttenberger war in seinem Garten zum sechsten Mal Gastgeber für fast 90 Gäste. Radzonath und sein Helferteam samt Frau Karin, Regina Scheld, Klaus Meinekke und „Stubbs“ Reitz versorgten die Gäste bestens mit Essen und Getränken. Aber auch die Gäste selbst hatten einige Zutaten für das Buffet beigesteuert.

Dabei ließen es sich alte TVH-Legenden wie Norbert Bach, Dieter Beckmann und Stefan Schicketanz nicht nehmen, mit den aktuellen Spielern des Kaders sowie Trainer Emir Kurtagic zu fachsimpeln, aber auch Gespräche fernab des Handballs zu führen. Besonders schön war für Radzonath, dass auch die meisten Neuzugänge des TV Hüttenberg an der Feier teilnahmen.

Radzonath freute sich auch, dass er erstmals den früheren TVH-Trainer Jan Gort begrüßen konnte. Da die Grillparty sonst immer in die Vorbereitung des Coburger Teams fiel, war es in den vergangenen Jahren nicht möglich. Durch die Teilnahme der Coburger am Linden-Cup konnte Gorr seine Premiere feiern und zeigte sich sehr angetan vom Flair der Feier. Froh war Radzonath auch über die Sponsoren, die dazu beitrugen, die Feier zu ermöglichen. (jhw)