Großeltern stinkt‘s, Kreis bessert nach

Ditmar Herzbergs Enkel besuchen den unteren Standort der Gladenbacher Europaschule. Dort sind Grundschule und Förderstufe untergebracht. Was er dort gesehen hat, löste bei ihm Ärger und Sorge zugleich aus. Einige Kinder würden sich nicht trauen, die verschmutzten Toiletten zu benutzen, berichtet der Thüringer dem Hinterländer Anzeiger.

„Ich habe mich selbst vom Zustand der Toiletten überzeugt: Schmutz, Gestank, Spinnen, ekelhaft! Kaputte Türen und fehlende Toilettenbrillen – und das nach sechs Wochen Sommerferien“, fasst Ditmar Herberg seine Eindrücke zusammen.

Bei einer Ortsbegehung stellt auch der Landkreis kleinere Mängel fest

Er sieht den Schulträger – also den Kreis – in der Pflicht, hier umgehend Abhilfe zu schaffen. „Wie sollen sich Kinder konzentrieren und lernen, wenn sie sich den Toilettengang stundenlang verkneifen müssen?“, fragt der Großvater. Außerdem hätten die Kinder bei heruntergekommenen Toiletten auch keinen Anreiz, sie sauber zu halten. So könnte es leicht zu Vandalismusschäden kommen.

„Die Beschwerden können wir und auch die Schule nicht ganz nachvollziehen“, sagt Stephan Schienbein, Pressesprecher des Kreises. Die Toiletten seien generell in einem guten baulichen Zustand. Hier und da gebe es Putzabplatzungen. Und ja, eine Tür sei auch beschädigt worden, bestätigt er.

Wann die Beschädigungen aufgetreten sind, lässt sich nach Angaben des Kreises zeitlich nicht genau eingrenzen. „Die Hausmeister sind jedoch angehalten, Schäden, die die Funktionsfähigkeit von Gebäudeteilen beeinträchtigen oder die möglicherweise ein Risiko darstellen könnten, so schnell wie möglich selbst zu beheben oder zu melden, falls dazu ein größerer baulicher Aufwand nötig sein sollte“, erklärt Schienbein. Deshalb steht für den Schulträger fest: Die Schäden müssen erst nach den Sommerferien entstanden sein.

Bei einer Ortsbesichtigung sind laut Scheinbein tatsächlich kleinere Mängel festgestellt worden: Im WC im Neubau fehlt ein Klodeckel – dieser war kaputt und wurde entfernt, ein neuer soll in Kürze montiert werden. Eine Tür weist ebenfalls Schäden auf – diesen wird nun ein Schreiner beheben. Geruchsbelästigungen seien im Neubau aber nicht festgestellt werden, so der Kreis-Pressesprecher.

In den Jungentoiletten im Förderstufengebäude – dies soll in zwei Jahren saniert werden – rieche es dagegen nach Urin. „Das ist in einer Gemeinschaftstoilette auch trotz regelmäßiger Reinigung leider nicht gänzlich zu vermeiden“, sagt Schienbein. Gleiches gelte für die Jungentoiletten in den Pavillons. Baulich seien die Anlagen aber in einem guten Zustand.

Eine Ursache für die Geruchsbildung könnte – neben der noch fehlenden Treffgenauigkeit der jungen Nutzer – auch darin liegen, dass in den Ferien die Bodenabläufe oder Siphons der Waschbecken ausgetrocknet sind. „Hier wird der Hausmeister tätig“, verspricht Schienbein. Außerdem würden die Abläufe durch den regelmäßigen Gebrauch nun wieder mit Wasser durchspült.

„Die Toiletten sind nicht schmutzig, haben allerdings nach dem Schulbetrieb auch mal Gebrauchsspuren“, betont der Kreis-Pressesprecher. Er verweist darauf, dass die Toiletten im Förderstufengebäude nach der ersten Pause zwischengereinigt werden. Die Schule selbst hat die Kinder dazu aufgerufen, die Toilettenanlagen pfleglich zu behandeln und dazu auch Hinweisschilder in den WCs angebracht.

Bei einem Rundgang Anfang der Woche sind laut Schienbein im Fensterbereich auch zwei zu den Spinnentieren zählenden Weberknechte entdeckt worden. Dies könne durchaus passieren, wenn ein Fenster zum Lüften gekippt werde. „Das Auftreten von Spinnen ist nach unserer Auffassung aber kein Zeichen für einen schlechten Zustand eines Gebäudes oder einer Toilettenanlage“, so Schienbein.

Weitere kleinere Verbesserungen sagte der Kreis auf HA-Nachfrage zu: Die Toiletten in der Sporthalle sollen einen neuen Anstrich bekommen, ebenso werden alle Putzabplatzungen ausgebessert. Außerdem soll eine Intensivreinigung stattfinden.

Auch Nutzer von Toiletten könnten einen gewissen Beitrag zu deren Zustand leisten, merkt Schienbein abschließend an. Sein Tipp, der allen helfe: „Schultoiletten so nutzen, wie auch die eigene Toilette zuhause genutzt wird.“