Großes Interesse an historischem Rundgang

Bei strahlendem Sommerwetter hatten sich über 50 Teilnehmer eingefunden. Die Vorsitzende Irene Jung konnte neben Naunheimern auch ehemalige Einwohner und junge Leute begrüßen.

Auf dem Programm stand die Vorngasse, heute Waldgirmeser Straße, mit dem Gasthaus „Deutscher Hof“, in dem 1898 August Bebel eine berühmte Rede hielt. Weiter ging es über den ehemaligen Friedhof, der jetzt zur Parkanlage umgestaltet wird.

Am Wasserbehälter auf dem Berg von 1928 konnte man einiges Wissenswertes über den Ort erfahren. Den Interessierten fiel auf, dass in der Dorfmitte mehrere schöne restaurierte Fachwerkhäuser zu sehen sind. An der Stelle des ehemaligen Spritzenhauses befindet sich heute eine leider ungepflegte Grünanlage.

Auf dem „Hiwwel“, dem heutigen Schulplatz, entstanden lebhafte Gespräche. An den meist kleinen Häuschen in der Hundsgasse (jetzt Mühlstraße) vorbei, führte der Weg schließlich zur Straße „Am Brauhaus“. Hier stand bis zirka 1840 das Dorfbrauhaus. An dieser Stelle endete der Dorfrundgang.

Wer wollte konnte in einem noch typischen Dorfgasthaus, in der „Gaststätte Landenfeld“ zu Mittag essen. (red)