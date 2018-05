Großes Pfadfindertreffen an Pfingsten

Wetzlar/Westernohe Die Wetzlarer Georgspfadfinder haben ihr Pfingstlager im DPSG Bundeszentrum in Westernohe verbracht. Gemeinsam mit 3500 Teilnehmern verbrachten die 70 Wetzlarer ein spannendes Wochenende. Für jede Altersstufe gab es Programme, aber auch das Stammesleben kam nicht zu kurz. Es gab einen Stammesabend mit Tschaij, Bratäpfeln und Musik. Auch für die Kleinsten im Stamm, die Erdmurmelbiber (4 bis 6 Jahre), gab es Workshops. Am Sonntag fand ein Gottesdienst mit anschließendem Campfeuer statt. Am Montag präsentierten die Jugendlichen Ideen für das Sommerlagerthema. Das Lager findet im Juli an der Mecklenburgischen Seenplatte unter dem Motto „Zeitreise“ statt. (red/Foto: privat)