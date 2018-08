Großes Sommerfest

BRAUNFELS-BONBADEN Neben den Spezialitäten vom Grill kamen bei der Hitze die Wassermelonen und der Wackelpudding besonders gut an beim Sommerfest des Bonbadener Vogel- und Naturschutzvereins. Und die Getränke sind sowieso immer gut gekühlt bei den Bonbadener Naturfreunden. Denn das Vereinsheim grenzt an einen Stollen in dem die Vogelfreunde ihre Getränke lagern. Die Organisationen konnten sich auch über Gäste aus Frankreich und Serbien freuen. (red/Foto: privat)