Großvieh begeistert die Kleinsten

Der Kreisbauernverband hatte in Zusammenarbeit mit dem CityRing diesen Tag organisiert und war über den enormen Andrang überrascht, war doch dieser „Tag der Landwirtschaft“ in der Vergangenheit nicht gerade auf großes Interesse bei den Besuchern gestoßen. Daher wurde er eingestellt und erst in den letzten beiden Jahren in der Limburger WERKStadt wieder angeboten – hier aber mehr als Markt für Direktvermarkter. Dieser Bereich wurde auch in diesem Jahr beibehalten, und so gab es hier vom leckeren, süßen Honig über Bio-Kartoffeln bis hin zu den farbenprächtigsten Äpfeln alles das, was die heimische Landwirtschaft im Angebot hat.

Schlug man nun den Weg in Richtung der Limburger Innenstadt ein, wurde man schon am Eingang zur WERKStadt von den historischen Fahrzeugen des Traktor-Clubs „Ackerkralle“ empfangen. Hier tuckerten alte Porsche-Traktoren neben Dampfmaschinen, und viele der ganz jungen Besucher nutzten die Gelegenheit, selbst hinter einem Lenkrad eines Traktors zu sitzen. Modern und alt standen dann einträchtig auf dem Bahnhofsvorplatz nebeneinander. Hier zeigten topmoderne Schlepper und alte Traktoren die Entwicklung in diesem Bereich der Landwirtschaft auf.

„Da geht einem das Herz auf!“

Auf dem Neumarkt gab es Informationen rund um die Landwirtschaft, und hochprämierte Zuchttiere wie Braunvieh, Galloway, Holsteiner Schwarzbunt oder Highland-Cattle mit ihren riesigen Hörnern zogen die Blicke auf sich. Auch Traktoren für die eigene grüne Wiese waren zu sehen. Hier wie auch bei den Schweinen, Ziegen und Schafen auf dem Kornmarkt waren vor allem die ganz jungen Besucher anzutreffen.

„Da geht einem das Herz auf“, zeigte sich der Vorsitzende des CityRings, Reinhard Vohl, erfreut über das Bild, das sich ihm sowie den weiteren Ehrengästen wie dem Schirmherrn des „Tags der Landwirtschaft“, Landrat Manfred Michel (CDU), bot. Am Stand des Kreisbauernverbands gab es Informationen rund um die Landwirtschaft im heimischen Raum. Hier war auch der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Armin Müller, anzutreffen. Auch er war erfreut über die vielen Besucher. Laut Müller ist es wichtig, an solch einem Tag den Menschen zu vermitteln, dass Landwirte sich für die Pflege der Kulturlandschaft einsetzten und ihr Land nachhaltig bewirtschaften. (kdh)