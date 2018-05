Gruppe trifft sich montags

Limburg Die Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ stellt sich am Mittwoch, 9. Mai, von 10 bis 14 Uhr und am Mittwoch, 23. Mai, von 14 bis 18 Uhr in der Karstadt-Caféteria in Limburg allen Interessierten vor. Die Treffen der Gruppe sind am ersten Mon­tag im Monat ab 19.30 Uhr in den Räumen der Hospizdienste. Ansprechpartnerin ist Agnes Knott, Tel. (06431) 3369. (red)