Beselich-Obertiefenbach Die katholische öffentliche Bücherei Obertiefenbach lädt für Freitag, 5. Oktober, von 17 bis 20 Uhr zu einem Gruselfest für „Leseratten“ in das Pfarrheim „Alte Schule“ ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es gibt gruselige Spiele, schaurige Geschichten und ein monsterstarkes Gruselbuffet. Kinder, die am Projekt „Leseratte“ teilnehmen, können an diesem Abend Preise gewinnen. Dazu müssen die „Leseratte“-Hefte in der Bücherei abgegeben werden. Anmeldungen für das Gruselfest sind in der Bücherei und per E-Mail an kontakt(at)buecherei-beselich.de möglich. (red)