Gürtler im Amt bestätigt

Neben Thomas Gürtler wurden auch der zweite Vorsitzende Thomas Arnold, Sportwart Jens Müller und Kassenwart Jörn Hinder wiedergewählt. Um den Schriftverkehr im Reit- und Fahrverein kümmert sich künftig Annika von Borstel. Neu im Amt sind auch Jugendwartin Luise Jochem und Pressewartin Tanja Arnold.

Der alte und neue Vorsitzende Thomas Gürtler zeichnete vier Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue aus. Seit 40 Jahren dabei sind Hans Joachim Ehlers, Herbert Hinder, Achim Hinder und Ute Jochem.

Außerdem gab Gürtler die Termine für drei bereits feststehende Veranstaltungen bekannt. Am 31. Mai steht das Kutscherfrühstück am Reitplatz auf dem Programm. Der zweite Kleeblatt-Ritt des Reit- und Fahrvereins und der Freizeitreiter-Cup des Pferdesportverbandes Hessen werden am 8. September ausgetragen. Die Jahresabschlussfeier ist für den 28. Dezember vorgesehen. (red)