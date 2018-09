Zahlreiche Gemeindemitglieder, das Leitungsteam, verschiedene Gruppen mit Kindern und Musikern, Vertreter aus der Kommunalpolitik sowie aus benachbarten Kirchen und Gemeinden waren dazu in das Gemeindehaus gekommen.

Zu Beginn der Feierstunde machten einige Gemeindemitglieder in einem Anspiel mit viel Ironie den hohen Anspruch an einen Pastor deutlich. Der Theologe müsste danach nicht nur täglich zahlreiche Senioren-, Kinder- und Jugendkreise betreuen und "bespaßen", sondern unter anderem auch Musikgruppen leiten, jedes Wochenende Grillfeste organisieren und ambitionierten ehrenamtlichen Mitarbeitern Unterricht in Altgriechisch erteilen.

Obwohl die Anforderungen absichtlich übertrieben waren, machte das kleine Anspiel doch sehr deutlich, mit welcher Anspruchshaltung sich der neue Mann - zumindest theoretisch - auseinandersetzen muss. Doch die Freie evangelische Gemeinde und der neue Pastor wollen es ruhig und ordentlich angehen. Schließlich hatten sich die Christen aus Bad Endbach knapp drei Jahre Zeit für die Suche nach einem neuen Pastor genommen und waren währenddessen ohne einen studierten "Profi" ausgekommen.

Diese bewusste Suche habe zudem die Gemeinschaft der Gläubigen gestärkt und vertieft, betonten die Mitglieder aus dem Leitungsteam. Doch jetzt ist der "Neue" da und "es ist gut, gut, gut, dass du gekommen bist", sangen es die "Knaller-Kids" lautstark vor dem Altar.

Torben Plitt sei der Richtige, der die Menschen hier versteht, und "Das ist der Mann, den Gott hier an diesem Platz haben will" waren weitere Formulierungen der Festredner. Für die Predigt hatte die FeG Burkhard Theis aus einer befreundeten Gemeinde eingeladen.

Mit großer Freude, Sympathie und Wertschätzung heißt die Gemeinde den Theologen willkommen

Der Theologe hatte einige symbolische Geschenke mitgebracht, die er mit praktischen Tipps dem neuen Pastor überreichte. Unter anderem eine Kerze, das Symbol für den Heiligen Geist, der andere Menschen entzünden und zum Glauben führen kann. Und Akkus, die unbedingt und regelmäßig aufgeladen werden sollen - und zwar im Gebet und Zwiesprache mit Gott.

Das will Plitt gerne befolgen. Denn Zeit für sich und Zeit für Gebete mit Gott sind dem Theologen selber sehr wichtig. Die Gespräche mit Gott seien das A und O für die Arbeit eines Pastors, betonte Plitt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Stefanie und den drei Söhnen Ben, Liam und Lennet schaut er zuversichtlich und entspannt in die Zukunft. "Der Einführungsgottesdienst hat deutlich gemacht, mit welcher Wertschätzung, Sympathie und Freude wir hier begrüßt wurden", so der neue Pastor.