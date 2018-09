Gut zielen ist angesagt

Siegbach-Übernthal Das diesjährige Dart-Turnier des SV 1980 Übernthal findet am Samstag, 27. Januar, ab 13 Uhr in der Begegnungsstätte Übernthal statt. Gespielt wird im Modus „501“ am Electronic-Dart. Einzelspieler und Zweierteams können teilnehmen.